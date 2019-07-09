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12:05

В Екатеринбурге арестовали участников акции за отставку губернатора Свердловской области

фото ЗакС политика В Екатеринбурге арестовали участников акции за отставку губернатора Свердловской области

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под административный арест двоих участников несанкционированного митинга за отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева, поделился с "МБХ медиа" правозащитник Никита Томилов.

Сергей Тиунов получил 5 суток ареста, Виктор Балдин - 15. Обоим мужчинам инкриминировали ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение правил проведения мероприятий).

Томилов сообщил также, что задержанные вместе с Тиуновым и Балдиным манифестанты Галина Королева, Ян Егиазарян, Дмитрий Трофимов и Ярослав Нагих получили в полиции протоколы за нарушение порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Заседания по их делам пока не состоялись.

Митинг прошел в Екатеринбурге 7 июля. Несмотря на своевременную подачу уведомления, акция не была санкционирована местным Министерство общественной безопасности: чиновники просто не ответили на запрос организаторов.

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