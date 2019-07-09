Минюст снова отказал общественной организации "Открытая Россия" в регистрации

Министерство юстиции вновь отказало в регистрации общественной организации "Открытая Россия", рассказала "МБХ медиа" её председатель Анастасия Буракова. Основная претензия ведомства - существование организации с идентичным названием.

"Вообще основная претензия, что организация „Открытая Россия“, при чем с другим территориальным охватом и другой формы, уже зарегистрирована. Соответственно, ответ не имеет ничего общего с законом, потому что каких-нибудь центров развития инициатив, если посмотреть перечень Минюста, — их там штук десять", - поведала Буракова.

Она подчеркнула, что совпадение наименований юрлиц либо НКО - частое явление, а территориальный охват ранее не препятствовал регистрации.

"Дальше не видим смысла бодаться с Минюстом вот в таком ключе, в котором мы взаимодействовали, потому что вопрос, как видно, политический — власть не хочет видеть „Открытую Россию“ в правовом поле. Этот ответ будет обжалован в суде", - заключила Буракова.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Дело в том, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Весной на её базе и была учреждена одноименная общественная организация.