Znak: Мандат Капитанова достанется его бывшему бизнес-партнеру Павлу Итину

Бывший бизнес-партер ушедшего в Смольный экс-депутата Заксобрания Олега Капитанова Павел Итин получит его мандат, поделились со Znak.com осведомленные источники.

Семьи чиновников связывает общая предпринимательская деятельность. Иткин вместе с Анной Капитановой владеет ООО "Штакен": обществу принадлежит ресторан в особняке Штакеншнейдера на Миллионной улице. В 2015 году фирма Олега Капитанова занималась ремонтом исторического здания. Градозащитники обвинили её в незаконных перепланировках особняка и несогласованных с КГИОП работ внутри.

В 2016 году Иткин пробовал стать депутатом ЗакСа от ЛДПР, параллельно целясь на мандат депутата в МО "Автово". В обоих случаях он потерпел фиаско.

Собеседники Znak.com поделились, что Капитанов и Иткин познакомились ещё в школьные годы.

После проигранных выборов предприниматель занял должность председателя контрольно-ревизионной комиссии в региональном отделении ЛДПР.

То, что Владимир Жириновский переменил внезапно "гнев на милость" по отношению к перешедшему на работу в Смольный Капитанову, источники издания объяснили просто: мужчины "договорились". В партии говорят, что в урегулировании конфликта якобы участвовал руководитель аппарата президента Антон Вайно, а за Капитанова перед ним "ходатайствовала" лично Любовь Совершаева.

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