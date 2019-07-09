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Новости

14:00

Члену "Голоса" Роману Удоту отменили домашний арест

фото ЗакС политика Члену "Голоса" Роману Удоту отменили домашний арест

Областной суд Москвы освободил из-под домашнего ареста члена движения "Голос" Романа Удота, частично удовлетворив апелляционную жалобу его адвокатов, поделился с "МБХ медиа" представитель стороны защиты Максим Пашков.

Новая мера, избранная в отношении Удота, - запрет на совершение определенных действий.

Ранее Удоту до 16 июля продлили пребывание под домашним арестом. Следователи заявляли, что правозащитник должен быть прийти на допрос еще в 2018 году, однако он покинул РФ, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.

Столичные полицейские задержали Удота 20 мая, вероятнее всего, из-за его стычки с журналистами НТВ. В ходе конфликта Удоту не понравилось, что его фиксируют на видеокамеру в телефоне без его согласия. Он вырвал гаджет из рук снимавшей его корреспондентки телеканала, что впоследствии и "зачлось" ему как кража мобильного устройства. Кроме того, ему вменяется угроза убийством, якобы озвученная им в ходе инцидента.

22 мая Удота отправили под домашний арест.

Правозащитный центр "Мемориал" признал общественника политическим заключенным.

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