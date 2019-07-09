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15:47

Экс-глава аппарата Полтавченко извинился за слова грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

фото ЗакС политика Экс-глава аппарата Полтавченко извинился за слова грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Бывший руководитель аппарата губернатора Петербурга Давид Адамия в колонке на «Фонтанке.ру» высказался о ситуации с грузинским телеведущим Георгием Габунией, оскорбившим в эфире канала «Рустави 2» президента России Владимира Путина.

Адамия заявил, что телеведущего не следовало бы называть журналистом, потому что «этой профессии он не достоин», а произнесенные им в эфире слова о Путине – это «сознательная провокация, направленная на разрыв отношений двух братских христианских народов». Габунию Адамия называет «предателем самого грузинского народа».

Адамия удивлен, что в Грузии не извинились за слова Габунии. «Если у них не нашлось смелости, я скажу то, что должно быть сказано: "Я скорблю над этими словами, позорящими потомков витязей в тигровой шкуре"», - написал он в своей колонке.

Протесты в Грузии Адамия назвал «попыткой реваншистского госпереворота со стороны актива западных НКО» и сил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его мнению, если бы полиция не применила «легальные способы защиты конституционного строя страны» - то есть, не разогнала бы протестующих – то участники акции «захватили бы парламент», и это было бы «хаосом, ведущим к анархии».

«Мы видим попытку манипуляции сознанием масс. Попытку запуска антироссийской истерии меньшинством. Сознательно пытаются обрушить мосты дружбы и диалога между странами», - подчеркнул Адамия.

Протесты в Грузии начались в конце июня после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова на Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии с места его спикера. Протестующие требовали отставок грузинского руководства, в том числе спикера, который вскоре сложил полномочия. Мирный протест перерос в стычки с полицией, пострадали более 240 человек. 

Телеведущий Георгий Габуния 7 июля в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес президента Владимира Путина. После этого в Госдуме начали обсуждать предложение об ограничении на ввоз вин и минеральной воды из Грузии, эту идею поддержал профильный комитет нижней палаты парламента.

Давид Адамия был главой аппарата губернатора с 2012 по 2018 год, при Георгии Полтавченко. Затем он стал руководителем аппарата председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, куда перешел вслед за экс-губернатором.


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20:02    
РОЖА вора в законе

16:54    
9  снизу:  "на ...ассамблеИ."
    Автор, тупорылых твоих родителей надо было отправить в ... на переделку, а тебя, дефективного лентяя,        вообще не надо было на свет пускать, чтоб не мучился. Тоже касается и неуважаемого главного редактора.
Подучите склонения существительных, слабоумцы.

16:03    
Сейчас в России около МИЛЛИОНА(!!!!!!!) этнических грузинов имеют российское гражданство...А в Грузии осталось всего 20 тысяч русских, а при Сталине было 400(!!!) тысяч...Почти всех русских выдавили из Грузии, зато в том же Батуми правят бал турки, как во времена 200-летней давности...

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