"Много чести": Путин выступил против санкций в отношении Грузии из-за оскорбившего его журналиста

Президент России Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии из-за ситуации с телеведущим Георгием Габунией, оскорбившем его в эфире телеканала «Рустави 2», передает «Интерфакс».

Путин подчеркнул, что ради восстановления отношений с Грузией он бы «не стал предпринимать ничего», что эти отношения бы осложнило. Отдельно он высказался о предложении возбудить уголовное дело в адрес Габунии.

«Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», - сказал Путин.

Телеведущий Георгий Габуния 7 июля в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес президента Владимира Путина. После этого в Госдуме начали обсуждать предложение об ограничении на ввоз вин и минеральной воды из Грузии, эту идею поддержал профильный комитет нижней палаты парламента.