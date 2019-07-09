Вишневский просит Бондаренко защитить деревья в Муринском парке от скорой вырубки

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с просьбой отозвать порубочный билет, выданный застройщику «Анна Нова», и остановить попытки вырубки деревьев в Муринском парке.

Ранее защитники Муринского парка сообщили, что застройщик поставил забор, готовясь приступить к вырубке деревьев. На информационном стенде было указано, что выдан порубочный билет на уничтожение 171 дерева, 21 кустарника и газона. При этом в апреле вице-губернатор Эдуард Батанов обещал защитникам, что деревья рубить не будут до проведения инвентаризации.

В начале июля активисты передали в Смольный 3,7 тысячи подписей петербуржцев с просьбой защитить зеленую зону от застройки.

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