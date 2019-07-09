Участница встречи Путина со студентами УрФУ потеряла сознание

На встрече президента Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета в Екатеринбурге одна из девушек потеряла сознание, передает «Интерфакс».

Девушке стало плохо, когда Путин отвечал на вопрос студентки из Китая. Он заметил, что одна из участниц падает в обморок и попросил присутствующих помочь ей.

Пострадавшую вынесли на руках сотрудники службы безопасности, за ней вышла вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС. Путин надеется, что с девушкой не случилось ничего серьезного.