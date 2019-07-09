На Украине завели дело о финансировании терроризма после идеи провести телемост с Россией

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что против телеканала NewsOne завели уголовное дело о финансировании терроризма, передает РИА «Новости».

Луценко утверждает, что в действиях NewsOne «усматривается вероятность финансирования терроризма», поскольку в руководстве кипрских оффшорных компаний телеканала и «одного из российских банков» числятся одни и те же люди. Он уточнил, что имеются в виду два человека, которые одновременно возглавляют оффшорные компании и российского банка. Факт финансирования будет устанавливать Служба безопасности Украины, пояснил генпрокурор.

Накануне стало известно, что в отношении NewsOne завели дело о госизмене. Поводом стали планы провести телемост с российским телеканалом «Россия 1». Планировалось, что телемост под названием «Надо поговорить» состоится 12 июля. Однако после критики NewsOne отменил эфир, заявив об угрозах в адрес журналистов.