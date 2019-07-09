Власти Петербурга отправили автобус ОМОН к мирному сходу в защиту парка

Жители Калининского района проводят в Муринском парке народный сход против строительства второй очереди спорткомплекса Nova Arena на территории парка, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В мероприятии участвует до 100 человек, в том числе депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Михаил Амосов. Оба выдвинулись в губернаторы Петербурга.

За сходом наблюдают полицейские. Примерно в 150 метрах от жителей стоит автобус с бойцами ОМОН.

Тихонова призвала горожан прийти на выборы 8 сентября и голосовать против "Единой России", которая допустила эту стройку.

- А с парком нам что делать? - крикнули из толпы.

- Писать Беглову, - ответил Амосов.

Люди пожаловались, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов "удаляет" их сообщения на своей странице "ВКонтакте".

Амосов зачитал гражданам обращение к врио губернатора с просьбой отменить строительство арены на другой участок. По его словам, обращение подписали он, Тихонова и кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко.

- Когда Беглов его прочтет? - спросил кто-то из толпы.

- Завтра, надеюсь, ему доложат, - предположил Амосов.

Компания "Анна Нова" планирует построить в Муринском парке рядом со спортивным комплексом Nova Arena новое футбольное и мини-футбольное поля. Противники стройки заявили, что застройщик преследует исключительно свои коммерческие интересы и не думает об их комфорте и покое.

Сергей Еремеев

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