Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

20:05

Власти Петербурга отправили автобус ОМОН к мирному сходу в защиту парка

фото ЗакС политика Власти Петербурга отправили автобус ОМОН к мирному сходу в защиту парка

Жители Калининского района проводят в Муринском парке народный сход против строительства второй очереди спорткомплекса Nova Arena на территории парка, передает корреспондент ЗАКС.Ру.  В мероприятии участвует до 100 человек, в том числе депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Михаил Амосов. Оба выдвинулись в губернаторы Петербурга.

За сходом наблюдают полицейские. Примерно в 150 метрах от жителей стоит автобус с бойцами ОМОН.

Тихонова призвала горожан прийти на выборы 8 сентября и голосовать против "Единой России", которая допустила эту стройку.

- А с парком нам что делать? - крикнули из толпы.

- Писать Беглову, - ответил Амосов.

Люди пожаловались, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов "удаляет" их сообщения на своей странице "ВКонтакте".

Амосов зачитал гражданам обращение к врио губернатора с просьбой отменить строительство арены на другой участок. По его словам, обращение подписали он, Тихонова и кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко.

- Когда Беглов его прочтет? - спросил кто-то из толпы.

- Завтра, надеюсь, ему доложат, - предположил Амосов.

Компания "Анна Нова" планирует построить в Муринском парке рядом со спортивным комплексом Nova Arena новое футбольное и мини-футбольное поля. Противники стройки заявили, что застройщик преследует исключительно свои коммерческие интересы и не думает об их комфорте и покое.

photo_2019-07-09_20-03-19.jpg (181 KB)photo_2019-07-09_20-03-20.jpg (265 KB)photo_2019-07-09_20-05-13.jpg (191 KB)

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:55 Зеленский решил направить деньги военным вместо парада в День независимости Украины   1

20:38 Муниципал: «Сдохнем, но будем работать, пока всё не рассмотрим!»: Рабочая группа ГИК разбиралась с новыми жалобами на ИКМО   1

20:32 Муниципал: Идрисов заявил в полицию о лишении свободы после получаса взаперти в ИКМО "Екатерингофский"

20:05 Власти Петербурга отправили автобус ОМОН к мирному сходу в защиту парка

19:59 Прокуратура недовольна самовольным занятием городской собственности магазином цветов

19:53 Муниципал: Идрисова заперли в ИКМО "Екатерингофский"

18:56 На Украине завели дело о финансировании терроризма после идеи провести телемост с Россией

18:30 Муниципал: Суд обязал ИКМО «Новоизмайловское» зарегистрировать еще двух самовыдвиженцев

17:51 Участница встречи Путина со студентами УрФУ потеряла сознание

17:22 Вишневский просит Бондаренко защитить деревья в Муринском парке от скорой вырубки   2

16:43 Муниципал: Штаб Навального нашел подработку подставным кандидатом в ИКМО "Чкаловское" за 1000 рублей

16:36 Муниципал: ИКМО “Сергиевское” не выполнила требование Горизбиркома принять документы у кандидатов   2

15:54 "Много чести": Путин выступил против санкций в отношении Грузии из-за оскорбившего его журналиста   2

15:47 Экс-глава аппарата Полтавченко извинился за слова грузинского журналиста Габунии в адрес Путина   3

15:45 Муниципал: Суд обязал зарегистрировать либертарианца кандидатом в депутаты МО «Новоизмайловское»

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.