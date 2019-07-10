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Новости

10:29

Бортко, Амосов и Тихонова признались в прохождении муниципального фильтра благодаря Смольному

фото ЗакС политика Бортко, Амосов и Тихонова признались в прохождении муниципального фильтра благодаря Смольному

Три кандидата в губернаторы Петербурга – Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова –  в эфире «Эха Москвы в Петербурге признали, что получили подписи муниципалов в свою поддержку благодаря поддержке из Смольного.

Ведущий Арсений Веснин напрямую спросил, признают ли кандидаты, что они «договаривались» со Смольным. Амосов в ответ спросил, что значит «договаривались».

«Я постучался в дверь – мне ее открыли», – заявил он.

Бортко, в свою очередь, заявил, что он «никуда не стучался вообще», а подписи муниципалов ему из Смольного «прислали – и все». «Я с большим удовольствием согласился», - добавил Бортко. Тихонова отметила, что и она «не стучалась». Ведущий спросил, понимают ли кандидаты, что, скорее всего, это было сделано по «команде Смольного». Бортко ответил: «Конечно».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Еще один кандидат на них – врио губернатора Александр Беглов. Могли стать кандидатами также «яблочник» Борис Вишневский и экс-депутат ЗакСа Олег Капитанов, однако оба не смогли пройти муниципальный фильтр.

Капитанов, еще до того, как сдать подписи в Горизбирком, перешел на работу в Смольный и стал главой комитета по международным отношениям. На эту должность его пригласил лично Беглов, который в то время был его соперником по предвыборной гонке. Сначала лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко осудил Капитанова, заявив, что партия «не торгуется» и «подачки ей не нужны», затем назвал «предателем», но после вопрос оказался «закрыт», а ЛДПР отказалась от претензий к Смольному.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:38    
Если все происходит по воле Смольного, то и голосовать можно за любого кандидата. Например, из соображений, что приятней будет несколько лет видеть лицо Тихоновой на экране телевизора, чем мятую физиономию ио.

11:25    
Не выборы, а цирк! Не кандидаты, а клоуны!! Не политическая борьба, а сплошной договорняк!!!

11:06    
"Муниципальный фильтр", в условиях тотального контроля вертикали власти, - извращение.

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