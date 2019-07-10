Бортко, Амосов и Тихонова признались в прохождении муниципального фильтра благодаря Смольному

Три кандидата в губернаторы Петербурга – Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова – в эфире «Эха Москвы в Петербурге признали, что получили подписи муниципалов в свою поддержку благодаря поддержке из Смольного.

Ведущий Арсений Веснин напрямую спросил, признают ли кандидаты, что они «договаривались» со Смольным. Амосов в ответ спросил, что значит «договаривались».

«Я постучался в дверь – мне ее открыли», – заявил он.

Бортко, в свою очередь, заявил, что он «никуда не стучался вообще», а подписи муниципалов ему из Смольного «прислали – и все». «Я с большим удовольствием согласился», - добавил Бортко. Тихонова отметила, что и она «не стучалась». Ведущий спросил, понимают ли кандидаты, что, скорее всего, это было сделано по «команде Смольного». Бортко ответил: «Конечно».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Еще один кандидат на них – врио губернатора Александр Беглов. Могли стать кандидатами также «яблочник» Борис Вишневский и экс-депутат ЗакСа Олег Капитанов, однако оба не смогли пройти муниципальный фильтр.

Капитанов, еще до того, как сдать подписи в Горизбирком, перешел на работу в Смольный и стал главой комитета по международным отношениям. На эту должность его пригласил лично Беглов, который в то время был его соперником по предвыборной гонке. Сначала лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко осудил Капитанова, заявив, что партия «не торгуется» и «подачки ей не нужны», затем назвал «предателем», но после вопрос оказался «закрыт», а ЛДПР отказалась от претензий к Смольному.

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