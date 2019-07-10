Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10 июля, 12:10

На Красной площади задержали семерых пикетировавших в поддержку крымских татар

фото ЗакС политика На Красной площади задержали семерых пикетировавших в поддержку крымских татар

Полицейские задержали семерых активистов, которые вышли в пикеты на Красную площадь в Москве с плакатами против преследования крымских татар, передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитницу Александру Крыленкову.

По словам Крыленковой, это был «массовый пикет крымских татар» в поддержку арестованных в Крыму по обвинению в терроризме. Всего, по ее оценкам, в пикетах были «десятки людей, около 30 плакатов». После задержаний участники пикетов разошлись, задержанных везут в ОВД «Китай-город», добавила Крыленкова.

На плакатах участники пикетов требовали «прекратить репрессии» по религиозному признаку и заявляли, что борьба с терроризмом в Крыму – это «борьба с инакомыслием».

На 11 июля запланировано рассмотрение жалобы в Верховном суде на приговор четверым крымским татарам, которых суд в Ростове-на-Дону отправил в колонию по делу «Хизб ут-Тахрир» на 9 – 17 лет, передает «Дождь».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10 июля, 12:32    
Пикетчики-враги России, враги россиян! Они используют тему крымских татар с целью подрыва стабильности в России и дальнейшего развала! ФСБ РФ отлично и строго ПО ЗАКОНУ(!!!!!!!!!!!!!!!!!!), работает в Крыму, пресекая деятельность крымских татар в террористической организации "Хизб ут - Тахрир", потому в Крыму в целом всё тихо и спокойно!!! Если крымским татарам не нравится жить по нашим законам, то пусть валят на Украину, Узбекистан, где они в массе своей родились, Турцию и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10 июля, 22:12 Муниципал: В Петербурге обсудили "муниципальную мафию"   2

10 июля, 21:15 Муниципал: ИКМО "Дворцовый округ" отказала Наталье Грязневич в регистрации кандидатом   7

10 июля, 21:00 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" отменила заседание по регистрации Горожанко и Шуршева   1

10 июля, 20:50 Муниципал: Беглов высказался о муниципальном "беспределе": Грязные выборы никому не нужны   4

10 июля, 20:16 На отечественном ТВ выйдет в эфир телемост Россия-Украина   3

10 июля, 19:47 "Роскосмос" явил миру умный беспилотный трактор   1

10 июля, 19:31 Из колонии, где отбывают заключение Кокорин и Мамаев, сбежали арестанты

10 июля, 19:11 В Ленобласти построят новый сыродельный завод

10 июля, 19:08 Муниципал: Восьмерым представителям «Яблока» отказали в регистрации кандидатами в МО №78   1

10 июля, 18:45 Зеленский хочет сделать из Чернобыля "точку роста новой Украины"

10 июля, 18:25 В статье мордовской газеты местных активистов "Открытой России" осыпали ругательствами   3

10 июля, 17:57 Беглов поручил модернизировать систему "ливнёвок" на севере города   1

10 июля, 17:50 Муниципал: В очереди в ИКМО «Московская застава» накалилась обстановка между казаками и самовыдвиженцами

10 июля, 17:38 Беликов о шансах Беглова набрать больше голосов, чем Полтавченко: "Никто не гонится за этими цифрами"

10 июля, 17:26 "Ценные граждане нашей страны": Милонов предлагает учредить спецзнаки для беременных дам за рулем

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.