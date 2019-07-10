На Красной площади задержали семерых пикетировавших в поддержку крымских татар

Полицейские задержали семерых активистов, которые вышли в пикеты на Красную площадь в Москве с плакатами против преследования крымских татар, передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитницу Александру Крыленкову.

По словам Крыленковой, это был «массовый пикет крымских татар» в поддержку арестованных в Крыму по обвинению в терроризме. Всего, по ее оценкам, в пикетах были «десятки людей, около 30 плакатов». После задержаний участники пикетов разошлись, задержанных везут в ОВД «Китай-город», добавила Крыленкова.

На плакатах участники пикетов требовали «прекратить репрессии» по религиозному признаку и заявляли, что борьба с терроризмом в Крыму – это «борьба с инакомыслием».

На 11 июля запланировано рассмотрение жалобы в Верховном суде на приговор четверым крымским татарам, которых суд в Ростове-на-Дону отправил в колонию по делу «Хизб ут-Тахрир» на 9 – 17 лет, передает «Дождь».

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