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12:40

Соперники по выборам отправили Беглову письмо в защиту Муринского парка

фото ЗакС политика Соперники по выборам отправили Беглову письмо в защиту Муринского парка

В Смольный поступило подписанное кандидатами в губернаторы Петербурга Михаилом Амосовым, Владимиром Бортко и Надеждой Тихоновой обращение с требованием отменить строительство второй очереди спорткомлпекса Nova Arena в Муринском парке. Пресс-секретарь Амосова Вадим Сафонов сообщил ЗАКС.Ру, что направил в администрацию губернатора скан письма и во второй половине дня 10 июля намерен отнести в Смольный оригинал.

Накануне текст этого обращения зачитали на народном сходе в защиту Муринского парка, на котором присутствовало более сотни человек, в том числе Тихонова и Амосов. Собравшиеся поддержали озвученное требование.

Поводом для схода стал забор, появившийся 5 июля в парке на участке, где компания «Анна Нова» планирует вести строительство. По словам местных жителей, под вырубку попадет 171 дерево.

Ранее жители Калининского района передали в Смольный 3700 подписей под требованием приостановить строительство в парке. По словам представителей инициативной группы жителей, никакой реакции от Беглова не последовало.

Грядущая стройка в Муринском парке уже становилась поводом для недовольства на нескольких публичных слушаниях в администрации Калининского района. При этом, как рассказала ЗАКС.Ру местная активистки Марианна Бакан, о слушаниях, на которых обсуждался непосредственно вопрос строительства объекта «Анна Нова», жители района не знали, так как не были извещены должным образом.      

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