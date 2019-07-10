Первый поезд по новым станциям Фрунзенского радиуса метро пустят 19 июля

Первый пробный поезд по новым станциям Фрунзенского радиуса пустят 19 июля, полностью станции будут готовы к 31 августа, заявили в Смольном.

Рабочее совещание по строительству станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» прошло в Смольном при участии врио губернатора Александра Беглова и гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова. Александров пообещал, что для пассажиров станции откроют 1 сентября.

Работы по строительству станции ведутся по графику круглосуточно. С 19 июля начнется пробная прокатка подвижных составов, к середине августа установят траволаторы. В Смольном темпы работ признали удовлетворительными.

Открыть станции к 1 сентября 2019 года «Метрострой» пообещал в феврале. Изначально эти станции должны были открыть в конце 2018 года, но сроки не раз передвигались. «Метрострой» и Смольный обвиняли в этом друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Колининской линии.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.