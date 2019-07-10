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12:53

Первый поезд по новым станциям Фрунзенского радиуса метро пустят 19 июля

фото ЗакС политика Первый поезд по новым станциям Фрунзенского радиуса метро пустят 19 июля

Первый пробный поезд по новым станциям Фрунзенского радиуса пустят 19 июля, полностью станции будут готовы к 31 августа, заявили в Смольном.

Рабочее совещание по строительству станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» прошло в Смольном при участии врио губернатора Александра Беглова и гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова. Александров пообещал, что для пассажиров станции откроют 1 сентября.

Работы по строительству станции ведутся по графику круглосуточно. С 19 июля начнется пробная прокатка подвижных составов, к середине августа установят траволаторы. В Смольном темпы работ признали удовлетворительными.

Открыть станции к 1 сентября 2019 года «Метрострой» пообещал в феврале. Изначально эти станции должны были открыть в конце 2018 года, но сроки не раз передвигались. «Метрострой» и Смольный обвиняли в этом друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Колининской линии.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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