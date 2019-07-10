Жириновский призвал отказаться от публикации деклараций о доходах чиновников и депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы призвал восстановить полную неприкосновенность депутатов и отменить для них требование декларировать свои доходы, передает РИА «Новости».

Заявление прозвучало во время обсуждения законопроекта об альтернативных мерах ответственности для муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе. Госдума этот закон приняла.

По мнению Жириновского, декларации о доходах используют «в основном в политических целях». По его подсчетам, в среднем в год свои мандаты из-за «неправильной запятой» теряет 21 муниципальный депутат.

«Полномочия нам дают граждане России, и ни один чиновник не может лишить нас их. Выбрали депутата на пять лет, на весь срок он неприкосновенен. Поэтому нужно отменить все декларации вообще, восстановить полную неприкосновенность депутатов и банковскую тайну. Иначе мы только даем повод прятать свои доходы, выводить деньги за границу», - заявил Жириновский.

По его мнению, публикация деклараций не дает положительного эффекта в борьбе с коррупцией, а только увеличивает количество подобных дел. «Мы этим только наводим криминал на людей, чтобы они занимались рэкетом, вымогательством. Не надо идти по пути Запада во всем, без деклараций мы сохраним больше денег в стране», - убежден Жириновский.

Из декларации о доходах Жириновского за 2018 год следует, что за минувший год он заработал 6,76 млн рублей. Среди его имущества – семь домов в собственности, доля в еще одном доме, квартира, два гаража, бассейн, автомобиль «Нива».