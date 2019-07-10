Полиция хочет установить надзор за жителем Карелии, оштрафованным за неуважение к власти

В Карелии полицейские просят назначить три года административному надзору жителю поселка Калевала Роману Ватанену, ранее оштрафованному по статье о неуважении к власти в интернете, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В иске полицейских, направленном в Костомукшинский горсуд, указано, что Ватанен уже дважды привлекался к административной ответственности. Полицейские хотят, чтобы он два раза в месяц отмечался в отделе, ночью находился дома и не выезжал за пределы Калевальского района.

Ватанен в апреле был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Поводом стало его сообщение в конце марта во «ВКонтакте», которое сочли выраженным в неприличной форме, оскорбряющим и содержащим явное неуважение к обществу, государству, органам госвласти России.