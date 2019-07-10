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16:07

Возле приемной петербургского омбудсмена протестуют против действий ИКМО "Сергиевское"

фото ЗакС политика Возле приемной петербургского омбудсмена протестуют против действий ИКМО "Сергиевское"

Активист движения «За новый социализм» Виталий Мурашов встал в одиночный пикет у входа в приемную уполномоченного по правам человека по Петербургу Александра Шишлова. Там 10 июля проходит встреча представителей Центральной и Санкт-Петербургской избирательных комиссий с представителями политических партий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Мурашов требует принять документы у потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты МО «Сергиевское». В частности, он выступает за выдвиженцев от КПРФ, которые также являются активистами движения «За новый социализм». 

По словам Мурашова, потенциальные кандидаты стоят в очереди с 26 июня, но до сих пор не смогли подать документы в ИКМО «Сергиевское». Это смогли сделать только представители «Единой России», заявил Мурашов. Он добавил, что этих кандидатов никто не видел - «проскользнули мимо нас». 

Напомним, на ИКМО «Сергиевское» несколько раз подавали жалобы в Горизбирком и ЦИК. Муниципальную комиссию обязали продлить срок приема и принять документы у выдвиженцев от ЛДПР и КПРФ до 16:00 часов 9 июля. Однако желающие стать мундепами так и не смогли попасть в ИКМО. Глава Горизбиркома Виктор Миненко назвал нарушения в работе ИКМО «Сергиевское» вопиющими


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