Экс-претендент на пост губернатора Алескеров считает муниципальный фильтр необходимой процедурой

Выдвинутый партией "Патриоты России" в губернаторы Петербурга глава МО "Южно-Приморский" Андрей Алескеров положительно оценивает муниципальный фильтр, который сам же и не смог преодолеть.

Горизбирком отказал Алекскерову в регистрации в качестве кандидата в губернаторы 6 июля. Причина - недостаточное количество подписей муниципальных депутатов, отданных в его поддержку. Алескеров смог получить лишь 65 автографов из 55 муниципальных советов. Для регистрации же требуется минимум 155 подписей мундепов.

На пресс-конференции в ТАСС 10 июля неудавшийся кандидат выразил сожаление, что не смог преодолеть муниципальный фильтр, передает корреспондент ЗАКС.Ру. "Может, где-то мне не удалось убедить коллег", - поделился он мнением с журналистами. Однако излишне строгими требования к кандидатам в губернаторы он не считает. "Тем не менее я считаю, что процедура муниципального фильтра необходима", - заявил он.

Его коллега из МО "Сенной округ", представительница "Единой России" Наталия Астахова в свою очередь заявила, что предлагала депутатам своего округа самостоятельно определиться с подписями в поддержку кандидатов. “Это их право давать голос за того или иного кандидата”, – добавила глава муниципалитета.

Глава "Сенного округа" считает, что проблемы в муниципальном фильтре нет и кандидаты слабо работают с депутатами. "Нас не считают за серьезных людей... Надо научиться друг друга слушать и уважать", – резюмировала Астахова.

Из 28 претендентов на пост губернатора Петербурга лишь четверо смогли предоставить в Горизбирком необходимое число подписей муниципальных депутатов в свою поддержку: Владимир Бортко, Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов. С критикой муниципального фильтра в разное время выступали как оппозиционные политики, так и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Лидер фракции "Яблока" в Законодательном собрании Борис Вишневский, лично объехавший большинство петербургских муниципалитетов в надежде получить поддержку мундепов, сумел собрать лишь 5 подписей. По мнению политика, эта "система абсолютно абсурдна".

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