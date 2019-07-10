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16:36

Заключившего сделку со следствием фигуранта дела "Нового величия" снова допросят в суде

фото ЗакС политика Заключившего сделку со следствием фигуранта дела "Нового величия" снова допросят в суде

Фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский, первым заключивший сделку со следствием и позднее заявивший, что дал показания под давлением, будет снова опрошен в суде - таким образом, соответствующее ходатайство было удовлетворено, передает "МБХ медиа".

Адвокаты молодого человека выступали против его повторного допроса.

"Это ходатайство направлено на попытку передопросить Ребровского, чтобы получить нужные обвинению показания. Ничего о передопросе не сказано. В ходатайстве следует безоговорочно отказать, оно немотивированно", - заявил адвокат Ребровского.

Сегодня, 10 июля, в Люблинском райсуде Москвы должны были допросить свидетелей обвинения - Рустама Рустамова, уже приговоренного к 1,5 годам условно, а также оперативника Юрия Испанцева, который был якобы внедрен в "Новое величие". Между тем ни один фигурант разбирательства в суд не явился, в связи с чем заседание перенесли на 19 июля.

О том, что Ребровский пошел на сделку со следствием, стало известно 2 апреля. Его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее он сообщил, что необходимые показания дал под давлением.

Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал её устав, считают сотрудником спецслужб. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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