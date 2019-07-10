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17:03

ЗакС покупает детские книги, раскраски и карандаши

фото ЗакС политика ЗакС покупает детские книги, раскраски и карандаши

Заксобрание Петербурга решило и в этом году приобрести детские книги и наборы карандашей - каждые в количестве 550 штук. Информация доступна на портале госзакупок. Вся продукция является сувенирной. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 июля.

На энциклопедические издания "Мир для детей" городской парламент планирует потратить 294 тысячи рублей, на принадлежности для рисования - почти 50 тысяч рублей. Дополнительно 156 тысяч рублей будет выделено на печатную продукцию, в том числе - раскраски "100 лучших мест России". 

В прошлом году ЗакС также закупался энциклопедиями "Легенды и мифы Санкт-Петербурга", раскрасками "Мой Петербург" и наборами цветных карандашей.

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17:38    
Наверное, это уже приготовили для 80-летнего депутата Бориса Ивченко.

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