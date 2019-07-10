"Ценные граждане нашей страны": Милонов предлагает учредить спецзнаки для беременных дам за рулем

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов полагает, что для беременных женщин-водителей следует сделать специальные наклейки на авто, которые бы сигнализировали об их положении.

Данная мера, по мнению парламентария, поможет избежать опасных ситуаций на дорогах, а также позволит автоледи, "носящим под сердцем новую жизнь", парковаться на местах для инвалидов.

Милонов уверен, что жители города на пожалеют места на стоянке для беременных дам.

"Я люблю беременных. Это очень ценные и ответственные граждане нашей страны, которые выполняют стратегическую государственную задачу", - цитирует депутата 78.ru.

Получить спецзнак можно будет, предъявив справку о беременности. После родов наклейку нужно будет сдать, так как его дальнейшее использование "не по назначению" приведет к штрафу.

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