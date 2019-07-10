Беликов о шансах Беглова набрать больше голосов, чем Полтавченко: "Никто не гонится за этими цифрами"

Глава Совета муниципальных образований Всеволод Беликов призвал не сравнивать результаты будущего победителя губернаторских выборов с итогами 2014 года.

На пресс-конференции в ТАСС 10 июля Беликову задали вопрос о шансах Александра Беглова на выборах побить рекорд бывшего губернатора Георгия Полтавченко.

– Это неважно, и никто не гонится за этими цифрами... – поделился своим мнением Беликов. По мнению муниципала, количество голосов, отданных за будущего победителя, и будет ли второй тур, не имеет значения.

– Никто не будет помнить счет, все будут помнить итог, – согласился бывший претендент на участие в выборах губернатора Андрей Алескеров, который не смог пройти муниципальный фильтр.

Политолог и журналист Николай Мейнерт рассказал, что ожидания от будущей работы врио губернатора Беглова, в случае его избрания, понятны - он продолжит свою нынешнюю политику. Что касается других кандидатов, такой ясности нет, считает он. "Такое впечатление, что у них вообще нет программы", – заявил Мейнерт.

Напомним, на губернаторских выборах Петербурга 2014 года Георгий Полтавченко выиграл с результатом 79,30% голосов.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября 2019 года. Этап регистрации успешно прошли только четверо из 28 претендентов на этот пост: Михаил Амосов, Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Александр Беглов.

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