Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10 июля, 18:25

В статье мордовской газеты местных активистов "Открытой России" осыпали ругательствами

фото ЗакС политика В статье мордовской газеты местных активистов "Открытой России" осыпали ругательствами

Представители общественной организации "Открытая Россия" в Мордовии обратились в полицию после того, как местная газета "Столица С" опубликовала статью, в которой их именуют разнообразными бранными словами, грозясь устроить над ними "линчевание", поделился с "МБХ медиа" активист Евгений Пашуткин.

"В самой крупной газете Мордовии „Столица С“ вышла статья после нашего видеоролика, в котором мы рассказываем об экологическом положении дел в нашей республике. В этой статье меня называют "чавкающей собакой, которая пробежала 10 километров и уткнулась в плошку с мутной жижей", всех нас называют "мразями, врагами народа", - рассказал о деталях публикации Пашуткин.

В конце статьи, по его словам, имеется фраза, предположительно, адресованная активисту: "основательно дать этой мрази по зубам".

"Там есть призывы к физической расправе. Сейчас я в полиции, пишу заявление", - подытожил Пашуткин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10 июля, 22:37    
Полностью поддерживаю позицию газеты и предлагаемые меры к конкретному "активисту". Очень не люблю "активистов", т.е активных пеперастов

10 июля, 21:10    
20:58 Работай лучше и тебе дадут осыпать ругательствами в мордовской газетке. По статусу это выше, чем местный закс.ру. Для фекалий тебе надо пройти специальный тест, но к нему требуется долго и упорно готовиться.

10 июля, 20:58    
Лучше бы осыпали их фекалиями!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10 июля, 22:12 Муниципал: В Петербурге обсудили "муниципальную мафию"   2

10 июля, 21:15 Муниципал: ИКМО "Дворцовый округ" отказала Наталье Грязневич в регистрации кандидатом   7

10 июля, 21:00 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" отменила заседание по регистрации Горожанко и Шуршева   1

10 июля, 20:50 Муниципал: Беглов высказался о муниципальном "беспределе": Грязные выборы никому не нужны   4

10 июля, 20:16 На отечественном ТВ выйдет в эфир телемост Россия-Украина   3

10 июля, 19:47 "Роскосмос" явил миру умный беспилотный трактор   1

10 июля, 19:31 Из колонии, где отбывают заключение Кокорин и Мамаев, сбежали арестанты

10 июля, 19:11 В Ленобласти построят новый сыродельный завод

10 июля, 19:08 Муниципал: Восьмерым представителям «Яблока» отказали в регистрации кандидатами в МО №78   1

10 июля, 18:45 Зеленский хочет сделать из Чернобыля "точку роста новой Украины"

10 июля, 18:25 В статье мордовской газеты местных активистов "Открытой России" осыпали ругательствами   3

10 июля, 17:57 Беглов поручил модернизировать систему "ливнёвок" на севере города   1

10 июля, 17:50 Муниципал: В очереди в ИКМО «Московская застава» накалилась обстановка между казаками и самовыдвиженцами

10 июля, 17:38 Беликов о шансах Беглова набрать больше голосов, чем Полтавченко: "Никто не гонится за этими цифрами"

10 июля, 17:26 "Ценные граждане нашей страны": Милонов предлагает учредить спецзнаки для беременных дам за рулем

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.