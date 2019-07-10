В статье мордовской газеты местных активистов "Открытой России" осыпали ругательствами

Представители общественной организации "Открытая Россия" в Мордовии обратились в полицию после того, как местная газета "Столица С" опубликовала статью, в которой их именуют разнообразными бранными словами, грозясь устроить над ними "линчевание", поделился с "МБХ медиа" активист Евгений Пашуткин.

"В самой крупной газете Мордовии „Столица С“ вышла статья после нашего видеоролика, в котором мы рассказываем об экологическом положении дел в нашей республике. В этой статье меня называют "чавкающей собакой, которая пробежала 10 километров и уткнулась в плошку с мутной жижей", всех нас называют "мразями, врагами народа", - рассказал о деталях публикации Пашуткин.

В конце статьи, по его словам, имеется фраза, предположительно, адресованная активисту: "основательно дать этой мрази по зубам".

"Там есть призывы к физической расправе. Сейчас я в полиции, пишу заявление", - подытожил Пашуткин.