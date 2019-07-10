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18:45

Зеленский хочет сделать из Чернобыля "точку роста новой Украины"

фото ЗакС политика Зеленский хочет сделать из Чернобыля "точку роста новой Украины"

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Чернобыль должен стать новой туристической Меккой в стране, передает Strana.ua.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - заявил он.

В Чернобыль следует организовать "зеленый коридор" для туристов. Превентивно необходимо на законодательном уровне закрепить данную инициативу с тем, чтобы в последующем избавиться от очередей в закрытый город, внезапных проверок и запрета на фото- и видеосъемку.

Чернобыль, по словам Зеленского, всенепременно должен стать "туристическим магнитом" и "одним из символов новой Украины".

Ранее государственные СМИ известили, что президент примет участие в открытии нового саркофага вокруг четвертого энергоблока, возводили который за счет Евросоюза.

Интерес туристов к Чернобылю подкрепил вышедший не так давно на телеканале HBO одноименный сериал.

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