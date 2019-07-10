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19:31

Из колонии, где отбывают заключение Кокорин и Мамаев, сбежали арестанты

фото ЗакС политика Из колонии, где отбывают заключение Кокорин и Мамаев, сбежали арестанты

Из исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области, получившей известность благодаря "звездным" арестантам - футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву - осуществили побег два арестанта, передает "Фонтанка".

Впрочем, спортсмены к инциденту отношения не имеют, а сбежали некие Дмитрий Власов и Сергей Лисовицкий, отбывающие заключение по 228 статье УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков).

4 июля Мамаева и Кокорина этапировали в ИК-4 Белгородской области.

8 мая футболистов приговорили к реальным срокам заключения за хулиганство: Кокорин получил 18 месяцев заключения, Мамаев - 17. С учетом проведенного в СИЗО времени обоим остается провести в колонии по полгода.

Судебные тяжбы спортсменов начались в сентябре 2018 года, после того как они дважды ввязались в драку в столице. Во втором случае была задета честь видного чиновника Минпромторга Дениса Пака. Их долгое пребывание в стенах СИЗО принято связывать именно с данным обстоятельством.

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