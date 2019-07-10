"Роскосмос" явил миру умный беспилотный трактор

Подведомственное "Роскосмосу" научно-производственное объединение автоматики поделилось своей последней разработкой - прототипом беспилотного трактора, который обладает собственным электронным "мозгом", передает РИА "Новости". Явление "новинки" народу произошло на промышленной выставке ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге.

"На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления - в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики", - рассказали разработчики трактора "последнего поколения".

Хозяйственный агрегат обладает встроенным контроллером, отвечающим за его ориентирование на местности. С его помощью "супертрактор" может самостоятельно двигаться по заданной траектории и задавать маршрут, полагаясь на данные со спутника.

"Электронный мозг" самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями", - говорится в релизе НПО.

Фото: РИА "Новости"

Ранее руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание беспилотного "медицинского" трамвая.

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