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10 июля, 19:47

"Роскосмос" явил миру умный беспилотный трактор

фото ЗакС политика "Роскосмос" явил миру умный беспилотный трактор

Подведомственное "Роскосмосу" научно-производственное объединение автоматики поделилось своей последней разработкой - прототипом беспилотного трактора, который обладает собственным электронным "мозгом", передает РИА "Новости". Явление "новинки" народу произошло на промышленной выставке ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге.

"На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления - в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики", - рассказали разработчики трактора "последнего поколения".

Хозяйственный агрегат обладает встроенным контроллером, отвечающим за его ориентирование на местности. С его помощью "супертрактор" может самостоятельно двигаться по заданной траектории и задавать маршрут, полагаясь на данные со спутника.

"Электронный мозг" самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями", - говорится в релизе НПО.

traktor.jpg (69 KB)

Фото: РИА "Новости"

Ранее руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание беспилотного "медицинского" трамвая.


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10 июля, 23:24    
Может они и космосом наконец-то займутся? А то можно подумать, что это Россельхоз.

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