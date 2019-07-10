Беглов высказался о муниципальном "беспределе": Грязные выборы никому не нужны

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов на фоне творящегося в избирательных комиссиях муниципалитетов беспорядка заявил, что в городе необходимо полностью реформировать выборную систему. Обращаясь к петербуржцам посредством видео, он отметил заслуги Горизбиркома и работу правоохранителей, которые, по его мнению, оперативно реагируют на поступающие жалобы.

"Все, что сегодня происходит, это, на мой взгляд, наносит большой вред репутации нашего города, и грязные выборы никому не нужны. В одном из лучших городов нашей страны происходят такие безобразия. Я полностью поддерживаю действия городской избирательной комиссии, работают оперативно правоохранительные органы", - говорит Беглов.

Кардинально изменить сложившуюся ситуацию, полагает он, поможет полноформатное реформирование всей выборной системы.

"Избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются – ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе", - констатировал он.

Городские муниципальные избиркомы массово под различными предлогами отказывают горожанам, желающим поучаствовать в выборах в городские округи. Часто действо сопровождается вызовом полицейских, потасовками, очередями из фейковых кандидатов. Нередко члены ИКМО убегают от потенциальных кандидатов в мундепы, либо комиссии внезапно переезжают на новое место или более того - по неведомым причинам не работают.

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