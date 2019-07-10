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Муниципал

10 июля, 21:15

ИКМО "Дворцовый округ" отказала Наталье Грязневич в регистрации кандидатом

фото ЗакС политика ИКМО "Дворцовый округ" отказала Наталье Грязневич в регистрации кандидатом

Избирательная комиссия МО "Дворцовый округ" всего за несколько часов изменила свое решение о подлинности адресов избирателей, поддержавших подписями Наталью Грязневич, сообщила самовыдвиженка ЗАКС.Ру. В регистрации в качестве кандидата ей было отказано.

Как рассказала Грязневич, днем 10 июля ее команда ( "Объединенные демократы" выдвинули 10 человек в этом округе) посетила ИКМО, где потенциальные кандидаты подписали итоги проверки подписей. 

- По этому протоколу они сказали, что у нас все нормально и они нас зарегистрируют. У меня из 14 подписей они посчитали недействительными три. Оставалось 11 - мне хватало для регистрации. Они мне показали таблицы проверок и никаких претензий не было, - рассказала ЗАКС.Ру Наталья Грязневич.

Вечером того же дня на заседание из всех кандидатов "Объединенных демократов" вызвали только Грязневич. 

- Тут они мне достают какую-то новую проверку, где написано, что у меня недействительны не 3 подписи, а 10, - рассказала она. 

По словам Грязневич, комиссия посчитала, что некоторые адреса указаны неверно: где-то не та квартира, где-то не тот корпус дома. Один из поддержавших ее избирателей, рассказал самовыдвиженке, что адрес, который приписали ему в ИКМО - старый, а сейчас он зарегистрирован именно там, где и указала Грязневич в документах. 

На вопросы, как изменились итоги проверки подписей всего за несколько часов - в комиссии Грязневич не ответили. В регистрации в качестве кандидата ей было отказано. Представительница "Объединенных демократов" планирует обжаловать это решение в Горизбиркоме и в суде. Она считает, что итоги проверки могли за несколько часов измениться только благодаря "политическому вмешательству" и "фальсификации".

Кроме того, Грязневич сообщила, что неизвестными остаются решения по еще девяти членам ее команды в "Дворцовом округе" - по их регистрации не было заседания, хотя последний срок сегодня. Она опасается, что ИКМО проведет заседание тайно в отсутствии желающих стать депутатами. 

Напомним, 5 июля команду "Объединенных демократов" в полном составе зарегистрировали в МО №78. Статус кандидатов в числе прочих в этом округе получила и Наталья Грязневич. 

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0:46    
не - он генетику с такими не портит .

0:17    
Надо было к Димке сначала на кастинг, а потом документы сдавать! Глупая и неопытная кандидатка в депутатки

0:17    
Видимо рисовала подписи по телефонной базе 10-летней давности из метро, вот и получила 10 косячный подписей))) в ИКМО то все проверяют досконально...

10 июля, 23:10    
гнать урбанистов в шею из города!

10 июля, 23:00    
Все просто. Димону не дала

10 июля, 22:44    
22:29 и привлекать жуликов и воров из единой россии!

10 июля, 22:29    
Гнать "демократов" под любой вывеской вместе с жидояблоками !

10 июля, 22:03    
Железные яйца

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