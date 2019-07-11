Суд зарегистрировал дело обвиняемого во взятках экс-вице-губернатора Оганесяна

Минувшим вечером, 10 июля, Куйбышевский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело, заведенное в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, обвиняемого в "крупном" мошенничестве, совершенном в сговоре с группой лиц, и взятках.

Экс-чиновника подозревают в махинациях при поставке видеотабло для стадиона "Санкт-Петербург" - ныне "Газпром Арена". По одной из версий, он получал взятки от "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) в размере 15% от суммы контракта компании с экс-генподрядчиком стадиона "Трансстроем".

По версии следствия, в деле, помимо Оганесяна, фигурируют 8 лиц. Так, "помощником" Оганесяна считают бывшего зампреда комитета по строительству Александра Янчика. В деле также фигурируют глава ТДМ Григорий Попов, соучредитель фирмы Владимир Халиф и финансист Елена Ковалева, директор "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артем Куспиц, глава компании "Стройэлектромонтаж-5" Василий Сливкин, его сын Кирилл Сливкин и сотрудник фирмы Николай Хрипунов.

К производству дело пока не принято.

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