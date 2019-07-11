Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:30

Суд зарегистрировал дело обвиняемого во взятках экс-вице-губернатора Оганесяна

фото ЗакС политика Суд зарегистрировал дело обвиняемого во взятках экс-вице-губернатора Оганесяна

Минувшим вечером, 10 июля, Куйбышевский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело, заведенное в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, обвиняемого в "крупном" мошенничестве, совершенном в сговоре с группой лиц, и взятках.

Экс-чиновника подозревают в махинациях при поставке видеотабло для стадиона "Санкт-Петербург" - ныне "Газпром Арена". По одной из версий, он получал взятки от "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) в размере 15% от суммы контракта компании с экс-генподрядчиком стадиона "Трансстроем".

По версии следствия, в деле, помимо Оганесяна, фигурируют 8 лиц. Так, "помощником" Оганесяна считают бывшего зампреда комитета по строительству Александра Янчика. В деле также фигурируют глава ТДМ Григорий Попов, соучредитель фирмы Владимир Халиф и финансист Елена Ковалева, директор "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артем Куспиц, глава компании "Стройэлектромонтаж-5" Василий Сливкин, его сын Кирилл Сливкин и сотрудник фирмы Николай Хрипунов.

К производству дело пока не принято.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:32 СМИ: ФСБ пришла в администрацию Колпино с обысками из-за контрактов на обеды в детсадах

14:51 Муниципал: "В городе идёт какая-то буза": Беглов об отказах независимым кандидатам в мундепы

14:44 Горизбиркому пожаловались на бездействие ИКМО «Екатерингофский»

14:12 ГУП "Петербургский метрополитен" не стал заключать контракт на реконструкцию депо "Дачное"

13:51 Муниципал: Глава райисполкома ЕдРа Потякин заявил, что его пытаются оклеветать   1

13:50 Директора Большого театра кукол перевели под домашний арест

13:26 Бюст Жукова водрузили на его законное место в Харькове

13:15 После обращения к Беглову с просьбой спасти Муринский парк там начали рубить деревья   1

13:00 Муниципал: У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"   2

12:55 Муниципал: Очевидец: ИКМО «Смольнинское» угрожали проблемами с Макаровым   2

12:25 Муниципал: КСП изучит исполнение бюджета в МО "Купчино"

12:01 Муниципал: ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы   2

11:51 Задержан замглавы Пенсионного фонда, подозреваемый во взятках   3

11:36 Госдума рассмотрит инициативу ЗакСа о снижении возраста уголовной ответственности за живодерство

11:19 В Facebook появилась фейковая страница «в поддержку» Надежды Тихоновой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.