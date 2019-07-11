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10:25

ГИК одобрил передачу мандата Капитанова Павлу Иткину

фото ЗакС политика ГИК одобрил передачу мандата Капитанова Павлу Иткину

Горизбирком одобрил кандидатуру на мандат депутата Законодательного собрания Олега Капитанова, который ранее сложил свои полномочия. Решение комиссия приняла на заседании 11 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Мандат передадут другому представителю ЛДПР Павлу Иткину. Член ГИК Алла Егорова сообщила, что кандидатуру партия выбрала сама. 

Напомним, Капитанов сложил полномочия депутата из-за перехода в комитет по межнациональным отношениям.

О том, что мандат достанется Иткину, ЗАКС.Ру писал ранее.

Семьи Иткина и экс-депутата связывает общая предпринимательская деятельность. Иткин вместе с Анной Капитановой владеет ООО "Штакен": обществу принадлежит ресторан в особняке Штакеншнейдера на Миллионной улице. В 2015 году фирма Олега Капитанова занималась ремонтом исторического здания. Градозащитники обвинили её в незаконных перепланировках особняка и несогласованных с КГИОП работ внутри.

В 2016 году Иткин пробовал стать депутатом ЗакСа от ЛДПР, параллельно целясь на мандат депутата в МО "Автово". В обоих случаях удача обошла его стороной.

После проигранных выборов предприниматель занял должность председателя контрольно-ревизионной комиссии в региональном отделении ЛДПР. 

София Саттарова


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