Эсеры настаивают на введении поименного голосовании в ЗакСе

Петербургские парламентарии, представляющие фракцию "Справедливая Россия" в Заксобрании, - Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, направили в юридическую службу законодательного органа проект постановления, предполагающий внесение корректив в регламент заседаний.

Эсеры предлагают ввести практику поименного голосования по всем открытым вопросам повестки дня. Вместе с тем результаты должны быть доступны широкой публике на официальном сайте ЗакСа.

Изменения справороссы хотят внести в пункт 55 постановления ЗС "Об утверждении Регламента заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга".

Отмечается, что задумка парламентариев должна повысить уровень открытости и доступности информации о деятельности главного законотворческого органа в городе.

"Мы считаем, что каждый избранный петербуржцами депутат должен нести ответственность перед своими избирателями. Например, если депутат, которому я доверил свой голос, поддерживает исключение из перечня зеленых насаждений сквер в моем районе, разве я буду за него снова голосовать? То, что сейчас депутатам удается скрывать свои «голоса» за решения, которые не поддерживают жители, противоречит принципу прозрачности власти", - утверждает Тихонова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.