Алексей Навальный вышел на свободу после 10 суток ареста за "марш Голунова"

Оппозиционный политик Алексей Навальный покинул стены спецприёмника, где он провел последние 10 суток, отбывая административный арест за участие в акции в поддержку спецкора "Медузы" Ивана Голунова, пишет "Дождь".

Навальному инкриминировали ч. 8 ст. 20.2. КоАП (Повторное нарушение правил проведения митинга). Его задержали 12 июня на марше в поддержку журналиста в Москве. Вместе с ним в автозаки попали более 500 демонстрантов.

Также ранее на 9 суток был арестован сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов за участие в той же акции. Он стал первым арестованным по этому делу.