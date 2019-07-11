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Новости

11:13

Алексей Навальный вышел на свободу после 10 суток ареста за "марш Голунова"

фото ЗакС политика Алексей Навальный вышел на свободу после 10 суток ареста за "марш Голунова"

Оппозиционный политик Алексей Навальный покинул стены спецприёмника, где он провел последние 10 суток, отбывая административный арест за участие в акции в поддержку спецкора "Медузы" Ивана Голунова, пишет "Дождь".

Навальному инкриминировали ч. 8 ст. 20.2. КоАП (Повторное нарушение правил проведения митинга). Его задержали 12 июня на марше в поддержку журналиста в Москве. Вместе с ним в автозаки попали более 500 демонстрантов.

Также ранее на 9 суток был арестован сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов за участие в той же акции. Он стал первым арестованным по этому делу.

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