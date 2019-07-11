Задержан замглавы Пенсионного фонда, подозреваемый во взятках Правоохранители задержали заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, поделились с "Коммерсантом" троих осведомленных источника. Чиновника подозревают в получении крупной взятки. "Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме", - известили в свою очередь в ПФР. Источники издания TAdviser добавляют, что Иванова задержали перед началом конкурса на Единой государственной информационной системы социального обеспечения ПФР. Сумма тендера могла составить 1,5 млрд рублей. Иванов занял пост замглавы Пенсионного фонда в 2017 году. В сферу его деятельности входило курирование развития IT-инфраструктуры и информатизация учреждения. Источники "Коммерсанта" ещё в прошлом году предрекали скорую отставку Иванова: по их словам, на тот момент большинство функций чиновника перешли под начало другого зампредправления Николаю Козлову. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен