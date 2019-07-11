Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:51

Задержан замглавы Пенсионного фонда, подозреваемый во взятках

фото ЗакС политика Задержан замглавы Пенсионного фонда, подозреваемый во взятках

Правоохранители задержали заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, поделились с "Коммерсантом" троих осведомленных источника. Чиновника подозревают в получении крупной взятки.

"Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме", - известили в свою очередь в ПФР.

Источники издания TAdviser добавляют, что Иванова задержали перед началом конкурса на Единой государственной информационной системы социального обеспечения ПФР. Сумма тендера могла составить 1,5 млрд рублей.

Иванов занял пост замглавы Пенсионного фонда в 2017 году. В сферу его деятельности входило курирование развития IT-инфраструктуры и информатизация учреждения.

Источники "Коммерсанта" ещё в прошлом году предрекали скорую отставку Иванова: по их словам, на тот момент большинство функций чиновника перешли под начало другого зампредправления Николаю Козлову.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:21    
НАХРЕНА пенсам бабло- ОНИ НА СВЯТОМ ДУХЕ ПРОДЕРЖАТСЯ

12:29    
А почему до сих пор ходит на свободе глава Пенсионного Фонда Дроздов, заполучивший недвижимости на 1 миллиард рублей и ни дня не работавший в коммерческих структурах?
Эти деньги украдены у пенсионеров!

12:16    
В либерально-буржуазной России кругом одно ворьё! Алчность полностью уничтожила какую-либо мораль в стране, потому абсолютно все структуры пронизаны коррупционерами, взяточниками и мошенниками! Такой вот он капитализм!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:32 СМИ: ФСБ пришла в администрацию Колпино с обысками из-за контрактов на обеды в детсадах

14:51 Муниципал: "В городе идёт какая-то буза": Беглов об отказах независимым кандидатам в мундепы

14:44 Горизбиркому пожаловались на бездействие ИКМО «Екатерингофский»

14:12 ГУП "Петербургский метрополитен" не стал заключать контракт на реконструкцию депо "Дачное"

13:51 Муниципал: Глава райисполкома ЕдРа Потякин заявил, что его пытаются оклеветать   1

13:50 Директора Большого театра кукол перевели под домашний арест

13:26 Бюст Жукова водрузили на его законное место в Харькове

13:15 После обращения к Беглову с просьбой спасти Муринский парк там начали рубить деревья   1

13:00 Муниципал: У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"   2

12:55 Муниципал: Очевидец: ИКМО «Смольнинское» угрожали проблемами с Макаровым   2

12:25 Муниципал: КСП изучит исполнение бюджета в МО "Купчино"

12:01 Муниципал: ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы   2

11:51 Задержан замглавы Пенсионного фонда, подозреваемый во взятках   3

11:36 Госдума рассмотрит инициативу ЗакСа о снижении возраста уголовной ответственности за живодерство

11:19 В Facebook появилась фейковая страница «в поддержку» Надежды Тихоновой

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.