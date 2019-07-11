ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы

Горизбирком обсудил жалобы выдвиженцев в муниципальные депутаты на ИКМО «Смольнинское». Решение принято на заседании 11 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Выдвиженцы Елена Мишкинис, Константин Хрщонович и М.Л. Шпринг заявили, что ИКМО не имело права отказывать им в регистрации. Желающие стать мундепами не указали в подписных листах, в какой округ выдвигаются: одномандатный или многомандатный. Это не является причиной для отказа в регистрации, установила рабочая группа ГИК.

На заседании 11 июля Горизбирком обязал ИКМО пересмотреть отказы в регистрации не позднее 12 июля. Присутствовавший председатель муниципальной комиссии Пушкаров подтвердил, что выполнит решение ГИК, учитывая его рекомендации. Член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская попросила пригласить её на заседание по новому рассмотрению регистрации кандидатов, председатель ИКМО обещал так и поступить.

София Саттарова