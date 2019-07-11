КСП изучит исполнение бюджета в МО "Купчино"

Начиная с сегодняшнего дня, 11 июля, аудиторы Контрольно-счетной палаты, руководимые Юрием Шутовым, изучат формирование и исполнение бюджета муниципального округа "Купчино". Изыскания завершатся 16 августа.

В ходе мероприятия эксперты КСП оценят эффективность и целевое расходование местной казны с 2017 по 2019 год. В 2017 году бюджет МО превысил 90 млн рублей, в 2018-м - более 86 млн, в 2019-м предполагается освоить 96,8 млн рублей.

Из указанных средств более четверти идут на содержание и обеспечение деятельности муниципального совета, местной администрации, избирательной комиссии и подведомственного МО учреждения "Наш Дом".

Руководит муниципалитетом Михаил Черепанов, и.о. главы местной администрации - Алена Орлова.