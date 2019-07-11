Очевидец: ИКМО «Смольнинское» угрожали проблемами с Макаровым

Избирательная комиссия муниципального образования «Смольнинское» вечером 10 июля отказалась регистрировать кандидатом в местные депутаты исполнительного секретаря отделения «Единой России» в Центральном районе Александра Потякина, сообщил ЗАКС.Ру самовыдвиженец Владимир Беличенко.

Отказ комиссии, отметил Беличенко, был обоснован фейковой справкой с места работы. По словам самовыдвиженца, самого единоросса на заседании не было, но человек похожий на Потякина появился в коридоре ИКМО позже и устроил словесную перепалку с сотрудниками комиссии.

- Он устроил скандал в ИКМО «Смольнинское», запугивая ее членов тем, что он пожалуется на них руководителю регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Макарову и тот разнесет их в пух и прах, не оставив камня на камне, - заявил Беличенко. – Якобы он заставит их изменить решение путем давления на городскую избирательную комиссию. Я спросил его, о каком таком Макарове идет речь, не о том ли уважаемом человеке, который возглавляет Законодательное собрание Петербурга. Он четко ответил, да, речь идет о нем.

Отметим, что Беличенко также заявил, что проходит свидетелем уголовного дела, фигурантом которого является Потякин. Дело было возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Помимо «Смольнинского», Потякин идет самовыдвиженцем в депутаты МО «Лиговка-Ямская».