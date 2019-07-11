У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"

Представители петербургского штаба Алексея Навального и проекта "Объединенных демократов" Денис Михайлов и Ирина Фатьянова встали в одиночные пикеты у здания Горизбиркома, протестуя против "надуманных" поводов для отказа в регистрации кандидатами в мундепы МО "Смольнинское".

В начале недели из 11 человек, подавших документы в ИКМО, отказы получили практически все выдвиженцы: действительными бумаги признаны лишь у троих человек.

Например, Фатьяновой отказали из-за того, что у неё на подписном листе неразборчиво написана дата получения ей "автографа". В ИКМО сочли, что гражданин, оставивший в поддержку девушки свой росчерк, якобы написал "26.96.2919".

"Еще одну подпись забраковали, приняв двух братьев за одного человека. Маленькая клякса на листе – не признали. Это у Дениса Михайлова. Жалобу мы пока не подали, так как сегодня только будет официальное решение", - рассказала Фатьянова.

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