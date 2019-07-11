Бюст Жукова водрузили на его законное место в Харькове Поваленный украинскими националистами бюст советского фельдмаршала Георгия Жукова вновь установили на его законное место, известил у себя в Facebook глава города Геннадий Кернес. "Как и обещал - сегодня вернули на место", - поделился он. Памятник свергли 2 июня представители "Национального корпуса", "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) , "Антикоррупционного блока участников АТО". Прибывшие на место правоохранители хотели помешать преступному действу, однако потерпели неудачу. Вместо бюста националисты повесили флаг Украины. Данное деяние сподвигло главу Минобороны РФ Сергея Шойгу задуматься о введении в России уголовной ответственности за оскорбление советских памятников, расположенных за рубежом. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен