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Муниципал

13:51

Глава райисполкома ЕдРа Потякин заявил, что его пытаются оклеветать

фото ЗакС политика Глава райисполкома ЕдРа Потякин заявил, что его пытаются оклеветать

Исполнительный секретарь отделения «Единой России» по Центральному району Александр Потякин заверил ЗАКС.Ру, что вечером 10 июля находился за много километров от избирательной комиссии МО «Смольнинское» и не мог участвовать ни в каких скандальных историях.

Он назвал клеветой слова очевидца Владимира Беличенко, который уверяет, что видел, как человек похожий на Потякина говорил членам ИКМО, что пожалуется на них «руководителю регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Макарову» за то, что те отказали ему в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты.   

- Вчера с 15-30 я находился далеко от муниципального образования «Смольнинское», ни за один десяток километров, - сообщил Потякин в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Единоросс также назвал «бредом» информацию о том, что он является фигурантом уголовных дел.

- У меня никаких [уголовных] дел нет. Со всеми лицами, которые распространяют клеветнические заявления, я разберусь в соответствии с законом, - пообещал Потякин.

Он также подчеркнул, что ни разу не был у следователей и не давал показаний.

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14:11    
яйца закончились)))

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