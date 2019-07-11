ГУП "Петербургский метрополитен" не стал заключать контракт на реконструкцию депо "Дачное"

Государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен" решило не заключать контракт на реконструкцию электродепо "Дачное" ни с одним из претендентов. Тендер в итоге не достался ни компании "Метрострой", снятой с конкурса за неточности, допущенные при заполнении документации, ни её сопернику - фирме "Фортесс", которая предложила снизить сумму подряда с 4,4 до 4,38 млрд рублей.

ГУП не устроил факт, что в конкурсной процедуре принял участие лишь один претендент. Однако в связи с тем, что сроки ремонта не "поджимают" - его необходимо завершить к июлю 2022 года - предприятие и не торопилось с выбором подрядчика.

Заявку "Метростроя" отклонили ввиду неверно указанных характеристик товаров, которые он планирует применить в ходе реконструкции депо. Также компания предоставила устаревшую выписку из реестра саморегулируемых организаций.