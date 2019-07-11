Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:44

Горизбиркому пожаловались на бездействие ИКМО «Екатерингофский»

фото ЗакС политика Горизбиркому пожаловались на бездействие ИКМО «Екатерингофский»

В четверг, 11 июля, выдвиженцы «Яблока» направили жалобу в ГИК на бездействие избирательной комиссии МО «Екатерингофский» после отмены заседания по регистрации кандидатов, сообщил Федор Горожанко.

Из текста жалобы следует, что Горожанко 1 июля подал документы в ИКМО «Екатерингофский». В среду, 10 июля, ИКМО отменила заседание, на котором должен был решаться вопрос о регистрации Горожанко и других кандидатов. Об этом претенденты на места в муниципальный совет на месте составили акт.

По закону комиссия обязана решить вопрос о регистрации в десятидневный срок со дня подачи документов. 

– Сроки на регистрацию меня кандидатом вышли! Подал в городскую избирательную комиссию очередную жалобу на бездействие ИКМО Екатерингофского округа и требую выдать мне удостоверение зарегистрированного кандидата, – сообщил в Twitter Горожанко. Такие же жалобы подадут еще 7 желающих баллотироваться, рассказал активист.

Избирательная комиссия МО «Екатерингофский» 10 июля отменила заседание по вопросу регистрации кандидатов. Как сообщила председатель ТИК № 1 Ольга Нечаева, причиной переноса заседании стало отсутствие кворума.

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявление в полицию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:51 "В городе идёт какая-то буза": Беглов об отказах независимым кандидатам в мундепы

13:00 У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"

12:55 Очевидец: ИКМО «Смольнинское» угрожали проблемами с Макаровым

12:01 ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы

10 июля, 22:12 В Петербурге обсудили "муниципальную мафию"

10 июля, 21:15 ИКМО "Дворцовый округ" отказала Наталье Грязневич в регистрации кандидатом

10 июля, 21:00 ИКМО "Екатерингофский" отменила заседание по регистрации Горожанко и Шуршева

10 июля, 20:50 Беглов высказался о муниципальном "беспределе": Грязные выборы никому не нужны

10 июля, 19:08 Восьмерым представителям «Яблока» отказали в регистрации кандидатами в МО №78

10 июля, 16:07 Возле приемной петербургского омбудсмена протестуют против действий ИКМО "Сергиевское"

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:32 СМИ: ФСБ пришла в администрацию Колпино с обысками из-за контрактов на обеды в детсадах

14:51 Муниципал: "В городе идёт какая-то буза": Беглов об отказах независимым кандидатам в мундепы

14:44 Горизбиркому пожаловались на бездействие ИКМО «Екатерингофский»

14:12 ГУП "Петербургский метрополитен" не стал заключать контракт на реконструкцию депо "Дачное"

13:51 Муниципал: Глава райисполкома ЕдРа Потякин заявил, что его пытаются оклеветать   1

13:50 Директора Большого театра кукол перевели под домашний арест

13:26 Бюст Жукова водрузили на его законное место в Харькове

13:15 После обращения к Беглову с просьбой спасти Муринский парк там начали рубить деревья   1

13:00 Муниципал: У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"   2

12:55 Муниципал: Очевидец: ИКМО «Смольнинское» угрожали проблемами с Макаровым   2

12:25 Муниципал: КСП изучит исполнение бюджета в МО "Купчино"

12:01 Муниципал: ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы   2

11:51 Задержан замглавы Пенсионного фонда, подозреваемый во взятках   3

11:36 Госдума рассмотрит инициативу ЗакСа о снижении возраста уголовной ответственности за живодерство

11:19 В Facebook появилась фейковая страница «в поддержку» Надежды Тихоновой

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.