Горизбиркому пожаловались на бездействие ИКМО «Екатерингофский»

В четверг, 11 июля, выдвиженцы «Яблока» направили жалобу в ГИК на бездействие избирательной комиссии МО «Екатерингофский» после отмены заседания по регистрации кандидатов, сообщил Федор Горожанко.

Из текста жалобы следует, что Горожанко 1 июля подал документы в ИКМО «Екатерингофский». В среду, 10 июля, ИКМО отменила заседание, на котором должен был решаться вопрос о регистрации Горожанко и других кандидатов. Об этом претенденты на места в муниципальный совет на месте составили акт.

По закону комиссия обязана решить вопрос о регистрации в десятидневный срок со дня подачи документов.

– Сроки на регистрацию меня кандидатом вышли! Подал в городскую избирательную комиссию очередную жалобу на бездействие ИКМО Екатерингофского округа и требую выдать мне удостоверение зарегистрированного кандидата, – сообщил в Twitter Горожанко. Такие же жалобы подадут еще 7 желающих баллотироваться, рассказал активист.

Избирательная комиссия МО «Екатерингофский» 10 июля отменила заседание по вопросу регистрации кандидатов. Как сообщила председатель ТИК № 1 Ольга Нечаева, причиной переноса заседании стало отсутствие кворума.

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявление в полицию.

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