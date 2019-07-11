В МО «Оккервиль» в депутаты идет курьер местного совета

За место в муниципальном совете МО «Оккервиль» поборется 63-летний Алексей Седелков, который, согласно представленным в ИКМО данным, работает при этом совете курьером.

Также Седелков указал в анкете, что проживает в поселке Саперный.

На выборы он идет самовыдвиженцем, однако в конце 2018 года он был зачислен в резерв участковой избирательной комиссии № 1495 по предложению партии «Единая Россия».

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