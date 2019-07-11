Петровский колледж накажут за грязные фасады здания на Балтийской улице

Прокуратура Кировского района возбудило административное дело в отношении Петровского колледжа из-за плохого состояния здания школы на Балтийской улице.

Колледж занимает дом 35 по Балтийской улице – объект культурного наследия. Прокуратура совместно с КГИОП выяснила, что фасады дома загрязнены, на них плесень, в отдельных местах они разрушены до оголения кирпича. Камеры видеонаблюдения и блоки кондиционеров разместили на здании без согласования.

В адрес руководства колледжа внесено представление об устранении нарушений. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).