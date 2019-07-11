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Муниципал

16:55

В ИКМО «Коломна» отказали в регистрации представителям «Яблока»

фото ЗакС политика В ИКМО «Коломна» отказали в регистрации представителям «Яблока»

ИКМО «Коломна» 10 июля не допустила до муниципальных выборов четырех представителей «Яблока» из-за недостающего уведомления о конференции партии. В партии «Яблоко» утверждают, что документ был направлен в комиссию.

Избирательная комиссия МО «Коломна» 10 июля провела заседание, на котором отказала в регистрации желающим баллотироваться от «Яблока». Причиной решения комиссии стало отсутствие уведомления о партийной конференции, сообщил в Twitter представитель партии Федор Горожанко. К сообщениям активист приложил скриншот электронного письма и фотографию почтового отправления. "Такая практика отказов сейчас не только в Коломне, а по всему городу", – отметил Горожанко.

При этом решение ИКМО по самому Горожанко еще не приняли. Уведомление о конференции активист подал позже из-за двух дней, проведенных в полиции.

Федора Горожанко и еще одного кандидата от «Яблока» Полину Костылеву задержали 29 июня у ИКМО «Екатерингофский». Активиста отпустили из отдела полиции только 1 июля.

Ранее, 10 июля, стало известно, что восемь выдвиженцев от партии «Яблоко» не были допущены до муниципальных выборов избирательной комиссией МО № 78. Отказ в регистрации в комисии объяснили отсутствием уведомления о конференции партии.


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