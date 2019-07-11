"Динозавр" вышел в пикет за регистрацию оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму

В одиночных пикетах у здания избиркома Москвы участвует человек в костюме динозавра, сообщил в Facebook журналист Илья Азар.

«Динозавр» на пикете, где требуют регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, держит плакат с требованием «регистрации всех динозавров». Полицейские проверили у него документы. В комментариях к записи упоминается, что «динозавр» – представитель Пиратской партии России.

Это не первый раз, когда «динозавр» участвует в акциях в Москве. В мае его задержали на пикетах перед принятием законопроекта о разрешении электронного голосования на выборах в Мосгордуму, передает «Дождь».