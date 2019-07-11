ГИК заставил ИКМО «Адмиралтейский округ» принять документы у кандидатов

Желающие стать муниципальными депутатами в МО «Адмиралтейский округ» подали жалобу в Горизбирком на работу ИКМО. Рабочая группа ГИКа рассмотрела жалобу 11 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Одна из заявительниц, бывшая депутат мурманской областной думы, Наталья Лещинская выступила на заседании рабочей группы. Сейчас она выдвигается от «Партии пенсионеров России за социальную справедливость» в «Адмиралтейский округ» в Петербурге, а ИКМО округа не принимает второй пакет документов. Также члены рабочей группы добавили, что некоторые выдвиженцы от партии «Яблоко» до сих пор не сдали первый пакет документов. При этом, срок подачи бумаг заканчивается сегодня, 11 июля.

Рабочая группа намерена продлить срок приема документов, если 11 июля ИКМО не примет бумаги у всех желающих. Однако, принять это решение Горизбирком сможет только 12 июля на общем заседании. Из-за этого рабочая группа обратилась в ТИК №1, который отвечает за ИКМО в «Адмиралтейском округе». Член ГИК Дмитрий Краснянский позвонил председателю ТИКа Ольге Нечаевой и попросил проконтролировать работу муниципальной комиссии. Рабочая группа после звона была настроена позитивно.

- Коллеги, я думаю, чудо может произойти, - выразил надежду Алексей Березин.

Однако, рабочая группа все же направила проверить работу ИКМО одного из своих членов Николая Левшина. После своего визита он сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что комиссия начала работу.

- Там пошел прием документов. Я спросил, какие есть замечания. Мне сказали: «Пока, на сегодня нет», - рассказал Левшин.

Он добавил, что обращавшаяся с жалобой Лещинская при нем сдала второй пакет документов. К моменту окончания рабочего дня ИКМО Левшин планирует снова проверить его работу. Если документы не примут у всех желающих 11 июля, то члены ГИК намерены принять на заседании 12 июля решение о продлении срока приема бумаг.

- Коллеги, я же сказал, что «звонок другу» поможет, - порадовался Березин.