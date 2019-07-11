"Яблоко" просит Путина вмешаться в муниципальные выборы Петербурга

Глава партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к президенту Владимиру Путиной с просьбой отреагировать на нарушения на муниципальных выборах в Петербурге, сообщили в партии.

По словам Слабуновой, избирательная кампания отличается применением административного ресурса и «криминальным произволом со стороны региональных властей и избирательных комиссий». Она обратила внимание, что в ряде муниципальных округов выборы назначались «тайно», без публикации решений в СМИ и на сайтах, кандидатам массово отказывали по формальным причинам, ИКМО теряли документы, переезжали с места на место, сокращали график работы, а пробиться в кабинеты мешали подставные очереди, которые, в том числе, провоцировали «физические нападения, задержания и аресты» кандидатов.

К 10 июля 175 представителей «Яблока» - более 60% - получили отказ в регистрации по надуманным основаниями, заявила Слабунова. В обращении она указала, что ИКМО ищут «любые поводы для отказа в регистрации оппозиционных кандидатов». По ее мнению, все это происходит из-за «желания городской администрации сохранить контроль над муниципальными советами».

«Это говорит об узурпации исполнительной властью местного самоуправления, фактической ликвидации в Санкт-Петербурге конституционного права избирать и быть избранным, о грубом неуважении руководства города к жителям Санкт-Петербурга», - подчеркнула Слабунова в обращении. Она просит Путина «принять срочные меры для восстановления законности», добиться от правоохранителей проверки фактов нарушений и «гарантировать проведение честных и свободных выборов».