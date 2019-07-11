Кандидат в мундепы МО «Звездное» требует снять с выборов двух соперников

Кандидат в муниципальные депутаты МО «Звездное» Всеволод Прохорец подал иск к местной избирательной комиссии и двум другим кандидатам: Екатерине Ильиной и Никите Пятаеву. Об этом 11 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно информации пресс-службы, самовыдвиженец Прохорец требует отменить регистрацию самовыдвиженцев Ильиной и Пятаева как кандидатов в мундепы. Он считает, что их документы на выдвижение были оформлены с нарушениями и содержали недостатки, добавили в пресс-службе.

Как рассказали ЗАКС.Ру Ильина и Пятаев, они не знают причины иска. Ильина сообщила, что все её документы были в полном порядке.

- Версий у меня никаких, потому что у меня было выверено всё до невозможности: все данные, все подписи, - рассказала кандидат в мундепы.

Она и Пятаев отметили, что лично с Прохорецом не знакомы. Пятаев уверен, что это подставной кандидат для того, чтобы подать в суд и снять с выборов других выдвиженцев. Он добавил, что никогда не видел Прохорца.

- Я этого человека ни разу не видел. Понимаете, самовыдвиженцы сдавали документы, я был там практически каждый день. Я видел всех, кто там сдавал документы. Как это сдавалось, каким образом – практически избирательная комиссия не находилась на своем рабочем месте, - поделился наблюдениями кандидат. – Никакого Прохорца там никогда не было.

Также Пятаев сообщил, что ему звонили из суда и оповестили об иске. Отметим, чтобы подать заявление на человека, необходимо указывать его место прописки и другие личные данные. По мнению Пятаева, эту информацию для иска Прохорец мог получить в ИКМО.

- Вообще, в принципе, где можно было взять мои паспортные данные? Избирательная комиссия, которая заинтересована в том, чтобы меня сняли, отдает документы, я не знаю, на каком основании, Прохорцу. Все мои данные: там и мой телефон, и всё прочее. Можно ли так распоряжаться [чужой] личной информацией, я не знаю и вообще не видел, чтобы их передавали. Но, а как по-другому? Где он мог эту информацию взять? – заявил Пятаев.

Связаться с Прохорцом ЗАКС.Ру на момент публикации заметки не удалось. Согласно данным ГАС «Выборы», он в 2005 году закончил электромеханический колледж администрации Петербурга и в настоящий момент является безработным. Вместе с Прохорцом кандидатом в мундепы идет другой безработный выпускник электромеханического колледжа администрации города, окончивший его в 2005 году, Николай Мухин. Он также участвует в выборах как самовыдвиженец.