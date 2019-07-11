Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя, передает «Интерфакс».

Овсянников покинул пост по своему желанию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.

Овсянников стал врио главы Севастополя в 2016 году после ухода Сергея Меняйло, в 2017-м он выиграл на выборах градоначальника. До этого он был замминистра промышленности и торговли, еще раньше возглавлял департамент региональной промышленной политики Минпромторга.

Развожаев до назначения был замминистра, до этого был советником министра по делам Северного Кавказа. В октябре – ноябре 2018 года временно исполнял обязанности главы Хакасии.