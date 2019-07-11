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18:56

Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

фото ЗакС политика Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя, передает «Интерфакс».

Овсянников покинул пост по своему желанию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.

Овсянников стал врио главы Севастополя в 2016 году после ухода Сергея Меняйло, в 2017-м он выиграл на выборах градоначальника. До этого он был замминистра промышленности и торговли, еще раньше возглавлял департамент региональной промышленной политики Минпромторга.

Развожаев до назначения был замминистра, до этого был советником министра по делам Северного Кавказа. В октябре – ноябре 2018 года временно исполнял обязанности главы Хакасии.

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19:50    
"Единая Россия" повторяет историю ВКПб-КПСС: сначала уничтожили многопартийность, а потом взялись грызться внутри до полного уничтожения противников, установления внутрепартийной диктатуры, культа личности вождя и превращения уже всей страны в концлагерь.

19:17    
В Севастополе все 5 лет после возвращения в состав России кипят политические страсти между разными пророссийскими группами в "ЕР", между частью законодателей из "ЕР" и губернатором из "ЕР"...Путин убрал предыдущего главу города адмирала Меняйло, теперь вот либерала Овсянникова...Главный интриган перманентной борьбы местный влиятельный буржуй Чалый, отказавшийся в 2014г. от губернаторства и начавший, а потом и продолживший борьбу до сегодняшнего дня с исполнительной властью...Такое у него хобби-БОРЬБА, война на уничтожение!

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